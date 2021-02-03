العقابي:وزير المالية لايمتلك رؤية اقتصادية

العقابي:وزير المالية لايمتلك رؤية اقتصادية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، الاربعاء، عدم امتلاك وزير المالية علي علاوي اية رؤية اقتصادية خلال وضعه الموازنة، مبينا ان المحافظات الجنوبية زادت عن 50%.وقال العقابي في تصريح صحفي، ان ” ازمة الوظائف تهدد الامن الوطني العراقي حيث تتزايد التظاهرات المحيطة بالمنطقة الخضراء للمطالبة بالحقوق الموظفين في حين ان مصفى كربلاء يحتوي على 18 الف موظف، 16 الف منهم اجنبيا وهذه كارثة لا يمكن السكوت عنها”.وأضاف العقابي، ان “المناطق النفطية في الجنوب زادت نسبة الفقر فيها عن 50% وهي كارثة يتحملها وزير المالية الذي لم يضع اية حلول للمحافظات المحرومة”.وأشار الى أن “الحكومة مقصرة وليس لديها بعد نظر اقتصادي ولا تمتلك أي خطة استراتيجية في بناء الاقتصاد الوطني وقد عرضت بيع اموال وممتلكات الدولة لتسديد العجز”.

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