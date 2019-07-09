العكيلي:مزاد بيع منصب رئاسة لجنة النزاهة النيابية أمام القانونية البرلمانية

العكيلي:مزاد بيع منصب رئاسة لجنة النزاهة النيابية أمام القانونية البرلمانية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن عضو لجنة النزاهة النيابية صباح العكيلي، الثلاثاء، عن قيام رئاسة البرلمان بإحالة قضية رئاسة لجنة النزاهة النيابية الى الدائرة القانونية لمجلس النواب من اجل البت فيها.وقال العكيلي في تصريح  صحفي، إن “النائب عن تحالف البناء علي الصجري حصل على ١١ صوتا فيما حصل النائب عن تحالف الإصلاح أحمد المشهداني على ١٠ اصوات”.وأضاف، أن “النظام الداخلي لمجلس النواب يشترط حصول رئيس اللجنة على ثلثي اصوات أعضاء اللجنة”، مبينا أن “الأمر احيل إلى رئاسة المجلس وبدورها احالت الأمر إلى الدائرة القانونية في مجلس النواب للبت بإجراء سلامة انتخابات رئيس اللجنة”.وكان الصجري كشف، امس الاثنين، عن وجود مافيا فساد تروج لإعادة انتخابات رئاسة لجنة النزاهة النيابية وبيعها لفاسدين، داعياً المرجعية الدينية للتدخل ودعم من يكشف ويقف ضد الفساد.يذكر ان علي الصجري ايضا متهم بالفساد والتزوير بحسب ما نقلته وسائل الاعلام العراقية المختلفة.

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