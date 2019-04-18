العلاق:حزب الدعوة “مدافع” عن حكومة عبد المهدي

بغداد/شبكة أخبار العراق- علق القيادي في حزب الدعوة الاسلامية علي العلاق، الخميس، 18 نيسان، 2019، على اتهام وزير المالية السابق هوشيار زيباري، لحزب الدعوة بمحاولة اسقاط حكومة عبد المهدي.وقال العلاق، في حديث صحفي، إن ” اتهام حزب الدعوة بمحاولة اسقاط حكومة عبد المهدي، باطل ولا يحتوي على أي دليل واضح”، مبيناً أن “خلف هذه الاتهامات اغراض واهداف سياسية”.وأشار الى أن، “حزب الدعوة مدافع عن الحكومة الحالية ، مبيناً أن، “الحزب حتى وأن سجل ملاحظات على الحكومة فهي طبيعية وتهدف لتقويم مسيرة الحكومة والبرلمان ومؤسسات الدولة وهذا حق طبيعي جدا”.وأكد أن، “من حق أي كيان او حزب سياسي، كما هو الحزب الديمقراطي الذي ينتمي له هوشيار زيباري، ان يحسن موقعه السياسي في البلد اما ان يصادر حقوق الاخرين والتأمر عليهم فهذه سياسية باطلة لانتبناها واذا اردنا التصدي في يوم من الايام يكون ضمن السياقات والاتفاقات السياسية والتبادل السلمي للسطلة”.ولفت الى أنه، ” يبدو ان هنالك اجندة سياسية معينة تحرك زيباري بهذه الاتجاه ويعلم علم اليقين بان حزب الدعوة جزء من المعاملة السياسية ومن الشركاء”.مشيراً الى أن “حزبه يأمل بان لا يأخذ البعد القومي والطائفي، زيباري بعيداً عن الود، وعليه المحافظة على العلاقات السياسية مع الشركاء”.وكان القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وزير المالية السابق هوشيار زيباريحذر ، الخميس 18 نيسان 2019، من تحرك قال ان حزب الدعوة الاسلامية وتيار الحكمة يقودانه لاسقاط حكومة عادل عبد المهدي.