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مصادر سياسية:بافل هدد بالانسحاب السياسي من بغداد في حال حسم محكمة التمييز الدعوى لصالح لاهور
ارتفاع أسعار صرف الدولار في ظل استمرار كذب حكومة السوداني وبنكها المركزي
الحكومة تهدي (90) ألف طن من الوقود إلى سوريا
القانونية النيابية تدعو إلى فصل قانون انتخابات مجالس المحافظات عن العامة وخارج “سانت ليغو”
بالوثيقة..تعيين (5) مدراء عامين في وزارة الصناعة حسب المحاصصة الحزبية
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ارتفاع أسعار صرف الدولار في ظل استمرار كذب حكومة السوداني وبنكها المركزي
الحكومة تهدي (90) ألف طن من الوقود إلى سوريا
العلاق:مسؤولية البنك المركزي إغلاق الفرق في سعر صرف الدولار
وزير الخارجية:واشنطن وافقت على استمرار شراء الكهرباء والغاز من إيران
شركة صينية تعلن عن نيتها بمضاعفة إنتاجها النفطي في حقل عراقي
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الرئاسات الثلاث لا تحترم القوانين التي تشرعها وتعيين المستشارين ترضية سياسية
العراق دولة أسيرة بيد إيران
الحشد الشعبي النسخة الثانية من الحرس الثوري بعد تأسيس “شركة المهندس”
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
(82) ألف فضائي في الحشد الشعبي رواتبهم تذهب إلى جيوب زعمائه وإيران
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مطالب نيابية بالكشف عن مصادر ثروة الحلبوسي الخيالية
مصدر أمني حكومي:القبض على 1422 متهما بتجارة المخدرات جميعهم من ميليشيا الحشد الشعبي
مهزلة القضاء العراقي..الإفراج عن صديق عمار الحكيم الذي سرق(23) مليار دينار..اللص ماجد النصراوي!!
الكربولي:20% حصة الحلبوسي من مقاولات الانبار
بالوثيقة..رفع دعوى قضائية ضد محافظي البنك السابق والحالي بجريمة الفساد
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- اذاعة INN