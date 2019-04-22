العلاق أمينا عاما لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية

العلاق أمينا عاما لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- رشح رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، مهدي العلاق لمنصب الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.وجاء في الوثيقة الصادرة من امانة مجلس الوزراء الى وزارة التجارة ، إن “رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي،( مهدي محسن إسماعيل العلاق) لمنصب الأمين العام لمجلس الوحد الاقتصادية العربية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *