العلاق: س “نوفر كافة التسهيلات لمشاركة النازحين في الانتخابات”

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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد الأمين العام لمجلس الوزراء، مهدي العلاق، الثلاثاء،عزم الحكومة لتوفير كافة التسهيلات الخاصة بمشاركة النازحين في الانتخابات النيابية المقبلة المقررة في 12 من آيار المقبل.ونقل بيان لأمانة مجلس الوزراء، عن العلاق تأكيده “أهمية إنشاء قاعدة بيانات لحصر اعداد وأسماء الناخبين من النازحين المتواجدين داخل المخيمات والمقيمين خارجها والعائدين وفي عموم البلاد تبدأ من مواليد العام 2000 ونزولاً”.وأضاف البيان، ان “الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة الهجرة والمهجرين وممثلي الجهات ذات العلاقة من وزارة التجارة والأجهزة الأمنية، بالإضافة الى خلية إدارة الازمات المدنية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ناقش إمكانية تحديد نوعية الإجراءات والاليات التي من الممكن اتباعها لضمان مشاركة الجميع في الانتخابات وبشفافية عالية”.وأشار الى ان “قاعدة البيانات ستسهم وبشكل كبير في تسهيل عملية تحديث سجل الناخبين وكذلك فتح مراكز اقتراع قريبة من مركز النزوح وتسهيلات للحصول على بطاقة الناخب لضمان ادلائهم بأصواتهم وممارسة حقوقهم الطبيعية التي كفلها الدستور بالانتخاب”.