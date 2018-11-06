العلاق يترأس اجتماع لجنة الحوار الاستراتيجي المشترك بين العراق ودول التعاون الخليجي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- رأس الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق، اليوم الثلاثاء، اجتماع لجنة الحوار الاستراتيجي المشترك بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي.وقال العلاق في بيان، ان “اللجنة شكلت بقرار من مجلس الوزراء التي ايد فيها خطة العراق المشتركة مع مجلس التعاون الخليجي لاعداد خطة رئيسة للاعوام 2018 – 2023”.واشار الى “بدء حوار شامل في جميع المجالات من اجل خطة مشتركة بهذا الشأن، وبلورة ملاحظات الوزارات من اجل اعداد خطة شاملة في غضون شهر واحد، وعرضها على مجلس الوزراء للمصادقة عليها وتوجيه وزارة الخارجية بمفاتحة مجلس التعاون الخليجي بهذا الشأن”.وبين العلاق ان “لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بعد زيارته السعودية، عملت على تفعيل التعاون القطاعي مع وزارات التربية والتعليم والثقافة والشباب والرياضة والصناعة والنقل والطاقة، وقطعت مجالات التعاون شوطا طويلا في هذا الاطار، لكن اللقاء الثاني تاجل نتيجة الانتخابات النيابية العراقية”.ودعا الوزارات الى “اعداد خططها ووجهات نظرها بشأن الحوار الاستراتيجي مع مجلس التعاون الخليجي، وارسالها الى مقررية اللجنة في غضون شهر واحد، لبلورتها وارسالها الى مجلس الوزراء”.وكانت خطة العمل المشترك للتعاون بين مجلس التعاون والعراق طرحت المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والإعلامية والشباب والرياضة.