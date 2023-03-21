العلاق يعلن عن تخصيصات مالية لدعم مشاريع الاقتصاد الأخضر

العلاق يعلن عن تخصيصات مالية لدعم مشاريع الاقتصاد الأخضر
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، الثلاثاء، عن تخصيصات مالية كبيرة لدعم مشاريع الاقتصاد الأخضر.وقال العلاق في كلمة له خلال مؤتمر لاطلاق اول تطبيق الكتروني مالي (E -Donate ) ، إن “البنك المركزي يلتقي مع التوجه نحو العراق الأخضر وهو أيضاً يركز عليه البنك المركزي في الوقت الحاضر من خلال مبادراته الديمقراطية للمشاريع التي تتعلق بالاقتصاد الاخضر وبالتغيير المناخي”، لافتاً إلى أن “هناك تخصيصات كبيرة لدعم وتمويل المشاريع المتعلقة بهذا الجانب”.وأضاف العلاق، أن “البنك المركزي يلتقي مع الجمعية الطبية العراقية الموحدة للإغاثة والتنمية في أكثر من توجه وأكثر من مستوى بالتنسيق والتعاون والدعم”، مبيناً أن “منظمة الجمعية الطبية العراقية الموحدة للإغاثة والتنمية قدمت الكثير من المبادرات والإنجازات التي تصب في خدمة أبناء البلد”.

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