العلاق:88 مليار دولار حجم الدمار الذي خلفه داعش

بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلن الامين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق، اليوم الثلاثاء، ان قيمة الدمار الذي خلفه تنظيم داعش الارهابي تصل الى 88 مليار دولار.وقال العلاق في مؤتمر صحفي لغرفة التجارة الامريكية المنعقد في بغداد، ان “الدولة نجحت باعادة 70% من النازحين وتسعى الى اعادة المتبقين منهم، وهناك اقل من مليون و400 الف لا يزالون نازح”، مبينا ان “قيمة الدمار الذي خلفه تنظيم داعش الارهابي تصل الى 88 مليار دولار”.واوضح ان “هناك تطورا في القطاع الاقتصادي وصدرت قرارات لحماية المتتج المحلي لـ80 منتج، اضافة الى وجود جهود لرفع الحظر عن الطيران العراقي وفصل سلطة الطيران وعودتها مستقلة”.واشار الى انه “نسعى الى زيادة الانتاج في الطاقة الكهربائية واعتماد العدادات الذكية لجباية شفافة والاهتمام بالطاقة النظيفة”، مبينا ان “الحكومة عملت على ربط 90% من البنى التحتية في مجال العمل الالكتروني اضافة الى ربط مجلس الوزراء مع جميع الوزارات ومجلس شورى الدولة”.