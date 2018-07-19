العلوي:قمع المتظاهرين من قبل حكومة العبادي يزيدها فشلاً
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- عد الكاتب والسياسي حسن العلوي، الخميس، لجوء الحكومة إلى قطع الانترنت والأساليب التي اتخذت للحد من التظاهرات بأنها سياسة ميكانيكية تلجأ لها الحكومات بعد فشلها وقصورها في تقديم اي حلول، فيما وصف مستشاري الرئاسات بأنهم من ذات العقلية الحزبية التي تنتمي لها السلطة ومن الخطأ تسميتهم بالمستشارين.وقال العلوي في حديث صحفي له اليوم، إن “تظاهرات الجنوب انطلقت نتيجة ظلم وحرمان تعرضوا له بسبب فشل أحزاب السلطة في إدارة البلد منذ 2003 ولغاية ألان”.وأضاف أن “قمع التظاهرات وضرب المتظاهرين أسلوب فاشل وسيزيد من حجمها واتساع رقعتها مع تزايد القمع لها”، مشيرا الى ان “هناك مجموعة من الإجراءات تتخذ من قبل الحكومات تسمى في عالم السياسية بالسياسة الميكانيكية”.وافاد ان “تلك الإجراءات تتخذ عندما تكون الحكومة عاجزة وفاشلة عن تقديم اي حلول لمطالب المتظاهرين”، مبينا ان “إجراءات الحكومة بقطع الانترنت وحجب مواقع التواصل وقطع الطرق ووصف المتظاهرين بأوصاف رديئة وتخوينهم جميعها إجراءات تنم عن فشل الحكومة”.وأكد العلوي ان “صفة المستشار للرئيس تمنح لمستقلين بانتماءاتهم وأرائهم في كل دول العالم باستثناء العراق تمنح لمن هم مقربون من السلطة ويحملون فكر وعقلية حزبية ما يجعلهم غير موفقين في استشاراتهم”، معتبرا “لقب مستشار لأغلب المستشارين في الرئاسات العراقية لا يستحقونه ومن الخطأ إطلاقه عليهم”.