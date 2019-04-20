العلوي:مؤتمر قمة الحلبوسي “مشبوه” وعلى عبد المهدي التصحيح

بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا الكاتب والمفكر العراقي، حسن العلوي، السبت (20 نيسان 2019)، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الى تصحيح ما اسماه بأنه “خطأ مهين ومقصود” تمثل بدعوة رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، لعقد قمة برلمانات دول الجوار في بغداد.

وقال العلوي: شيء جميل أن تتنافس مؤسسات عراقية، على إعادة تشكيل الدور العراقي في المنطقة، فيقوم مجلس النواب، بمبادرة هي في الأساس من اختصاص وزارة الخارجية”.

وأضاف: “لا اعرف ما هي علاقة مجلس النواب بالعمل الدبلوماسي، إذا أن البرلمان إذا أراد شيئاً، يسأل وزارة الخارجية، وهي من تجيبه بالتعاون معها، لأن كل شيء يتعلق بالخارج يجب أن يمر عبر وزارة الخارجية”.

وأشار النائب السابق إلى أن “محاولة مجلس النواب اخذ دور الخارجية، هو ضرب لمبدأ التراتب في الدولة، وعلى رئيس الوزراء تصحيح هذا الخلل المعيب والمهين والمقصود”.

ولفت العلوي الى أنه “لا يوجد قصور في وزارة الخارجية. وزير الخارجية الحالي (محمد علي الحكيم) افضل وزير خارجية للعراق منذ 40 سنة”.

واستغرب: “عقد مؤتمرات وكأنما وزارة الخارجية غير موجودة”، مبيناً أن “كل اتصال في الخارج يجب أن يكون عبر الخارجية العراقية، ولا يجوز لرئيس البرلمان، ولا لأي نائب، الاتصال بدولة أخرى، لأن هذا الاتصال يعتبر اتصالاً مشبوهاً”.

ودعا العلوي “وزارة الخارجية الى التحرك لتصحيح هذا الخطأ وعدم السماح به”.

وتعقد اليوم السبت، قمة بغداد لبرلمانات دول الجوار، يتخللها كلمات للرؤساء المشاركين كما سيصدر بيان ختامي بشأن القضايا والملفات المهمة.

وكانت وفود الدول المدعوة للمشاركة في قمة بغداد لبرلمانات دول الجوار قد بدأت بالوصول الى العاصمة، في وقت سابق من يوم أمس، وكان في استقبالها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبيه.

ورحب رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الجمعة (19 نيسان 2019)، بالوفود العربية والإسلامية القادمة الى بغداد، بالتزامن مع الاعداد يعقد قمة برلمانات دول الجوار.

وقال الحلبوسي في تغريدة عبر حسابه في تويتر، إن “العراق الشامخ الأبي المنتصر على الإرهاب يتشرف بحضور جيرانه في بغداد العروبة والإسلام والسلام”.