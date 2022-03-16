العمال الكردستاني:تركيا تحتل الإقليم بالكامل

العمال الكردستاني:تركيا تحتل الإقليم بالكامل
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غداد/ شكة أخار العراق- أكد عضو لجنة العلاقات في حزب العمال الكردستاني كاوه شيخ موس، الأربعاء، أن تركيا تسيطر على إقليم كردستان بـ”الطول والعرض”.وقال شيخ موس في حديث صحفي، إن “تركيا ومخابراتها تنتشر في أربيل ودهوك، وتسيطر بشكل واسع على الإدارة الأمنية في الإقليم”.وأضاف أن “المخابرات التركية هي من تتحكم بالقرار الأمني، ولديها فروع ومقرات داخل محافظات كردستان، كما أن الحزب الديمقراطي هو من يساهم بمساعدة القوات التركية باستهداف مناطق الإقليم”.ويتهم إقليم كردستان بأنه يقيم علاقات سرية وغير شرعية مع الموساد الإسرائيلي ودولا أخرى دون موافقة الحكومة العراقية.

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