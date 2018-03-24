العمال الكردستاني:قواتنا ستتحرك إلى الحدود العراقية التركية
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الموصل/ شبكة أخبار العراق- كشف حزب العمال الكردستاني, السبت, عن تفاصيل انسحابه من قضاء سنجار غربي نينوى, وفيما اشار الى ان الانسحاب سيبدأ خلال الساعات المقبلة بالتنسيق مع الادارة المحلية، أكد أن قواته المنسحبة من سنجار ستعود الى تركيا.وقال القيادي في الحزب كاوة شيخ موس في تصريح صحفي له اليوم: إن “قرار انسحابنا من سنجار لم يكن مفاجئا بل مخطط له منذ عدة اشهر بعد القضاء على تنظيم داعش الاجرامي وتأمين سنجار”، مؤكدا أن “القرار سيدخل حيز التنفيذ الساعات المقبلة”.وأضافف شيخ موس، أن “المجلس المحلي الذي يتكون من الإيزيديين الكرد من اهالي سنجار هو من ينسق ترتيبات الانسحاب مع الحكومة الاتحادية في بغداد”.وعن الوجهة المقبلة لعناصر الحزب بعد الانسحاب من سنجار، اوضح شيخ موس، أن “الوجهة المقبلة ستكون الحدود التركية او العمق التركي للاستمرار في النضال ضد النظام بمناطق كردستان تركيا فضلا عن المشاركة بعمليات التحرير في سوريا”، مؤكدا أن “المقاتلين مستعدين للعودة الى سنجار او اية منطقة كردية في حال تعرضها لأي خطر”.