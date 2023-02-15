العملاق بايرن ميونخ استحق الفوز على جيرمان لتفوقه فنيا وتكتيكيا وبدنيا

العملاق بايرن ميونخ استحق الفوز على جيرمان لتفوقه فنيا وتكتيكيا وبدنيا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- سقط  ، مضيفه باريس سان جيرمان بهدف دون رد، مساء امس الثلاثاء، في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.سجل كينجسلي كومان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 53، ليكرر اللاعب الفرنسي ما فعله بناديه القديم، في نهائي دوري الأبطال، عام 2020.استحق العملاق الألماني الفوز بفضل تفوقه فنيا وتكتيكيا وبدنيا، وكذلك على مستوى الاستحواذ، ليعزز فرصه في التأهل لدور الثمانية قبل مباراة الإياب يوم 8 مارس/ آذار، وسط جماهيره، في أليانز أرينا.

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