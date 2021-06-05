العمليات المشتركة:القوات الأمريكية قالت لنا “نحترم سيادة العراق”

العمليات المشتركة:القوات الأمريكية قالت لنا “نحترم سيادة العراق”
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت قيادة العمليات المشتركة السبت، عن خطة إعادة نشر القوات القتالية للتحالف خارج العراق.وذكر بيان لقيادة العمليات، أن “الاجتماع الأول بين اللجنة العسكرية التقنية العراقية، عقد برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري ونظيرتها الأمريكية برئاسة قائد قوات عمليات العزم الصلب في العراق الفريق بول كالفرت، في صباح يوم السبت، في بغداد، في إطار المحادثات الفنية الأمنية، التي تم الاتفاق عليها في جلسة الحوار الستراتيجي التي عقدت في السابع من شهر نيسان الماضي”.وأضاف أن “الجانب الأمريكي جدد تأكيد احترامه للسيادة العراقية، وأن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة موجود في العراق بطلب من الحكومة العراقية لتقديم المشورة والدعم والتمكين في إلحاق الهزيمة الكاملة بعصابات داعش الإرهابية”.وأشار البيان الى أن “الجانبين اتفقا على إطار عمل للجلسات المقبلة لمناقشة العلاقة الأمنية على المدى الطويل بين دولتين تتمتعان بالسيادة الكاملة، كما اتفقا على خطة عمل لتطبيق مخرجات الحوار الستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، وأن تنجز الخطة خلال جلسة المحادثات المقبلة التي ستعقد في بغداد أو واشنطن، في شهر تموز أو أب من سنة 2021″، مبيناً أن “آليات وتوقيتات محددة لاستكمال سوف تتضمن إعادة نشر القوات القتالية للتحالف الدولي خارج العراق.

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