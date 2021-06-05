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المالية النيابية تطالب الحكومة بتقديم حساباتها الختامية
تحالف الفتح:لا عودة لصالح والكاظمي والحلبوسي لمناصبهم في الدورة الانتخابية القادمة
المالية النيابية:الشروع بإعداد موازنة 2022 مثير للسخرية
حزب إيزيدي يحمل حكومة مسرور مسؤولية حريق مخيم “شاريا”في دهوك
العمليات المشتركة:القوات الأمريكية قالت لنا “نحترم سيادة العراق”
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الأمم المتحدة تعارض قانوناً دنماركياً بترحيل طالبي اللجوء خارج البلاد
وزير الدفاع الأمريكي يؤكد على التزام بلاده في الدفاع عن السعودية
البنتاغون يطلب من الكونغرس تخصيص 23.3 مليار دولار لتمويل البرنامج الاستخباري لعام 2022
لافروف:أي خطوات عدائية أوروبية لن تبقى دون رد
إيران:لسنا على “عجالة “من النتائج النهائية لمباحثات فيينا
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المالية النيابية تطالب الحكومة بتقديم حساباتها الختامية
المالية النيابية:الشروع بإعداد موازنة 2022 مثير للسخرية
سومو:حكومة الإقليم لم تلتزم لغاية الآن بتصدير النفط عبر شركتنا
وكأنه ليس رئيسا للجمهورية ..صالح يوضح في “مقال” عن محنة العراق الاقتصادية والمالية
بوجود 14 منفذاً مع إيران..العراق يفتتح ساحة للصادرات الإيرانية قرب منفذ الشلامجة!!
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لن يكشف عن قتلة النشطاء والمتظاهرين إلا بعد إلغاء ميليشيا الحشد الإرهابية
إيران تمنح الصين مشاريع استراتيجية في العراق بحكم النفوذ
شركة أمريكية متعاقدة مع البنتاغون تمول ميليشيات الحشد عن طريق الفياض والعامري
خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
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- متابعات خاصة
تقرير:واشنطن باعت العراق إلى إيران والبلد أصبح القلب النابض لمشروعها التوسعي في المنطقة
رايتس ووتش:عمليات اغتيال الناشطين والمتظاهرين والصحفيين ثلثها نفذت في “عهد الكاظمي”
صواريخ إيران الباليستية لدى ميليشيا الحشد والحوثيين وعواقبها المزعزعة لأمن المنطقة
الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
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