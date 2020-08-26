العمليات المشتركة:المركز الأمني الرباعي ما زال يعمل في العراق

العمليات المشتركة:المركز الأمني الرباعي ما زال يعمل في العراق
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت قيادة العمليات المشتركة، الأربعاء، عن الدور الذي يلعبه “المركز الأمني الرباعي” في وزارة الدفاع، في محاربة عصابات داعش الإرهابية.وقال الناطق باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي، بحسب الوكالة الرسمية، إن “المركز الأمني الرباعي يتواجد في وزارة الدفاع، ويتكون من كل من العراق وروسيا وسوريا وإيران،  مهمته هي تقديم المعلومات والتنسيق المعلوماتي بين هذه الدول من ناحية،  والاستمرار في مكافحة عصابات داعش الإرهابية، عن طريق مشاركة المعلومات من ناحية أخرى”.وأضاف أن “مسؤولية المركز من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية، يرأسها ضابط برتبة كبيرة”، مبيناً أن “المركز فيه ضباط من هذه الدول يمثلونها بتبادل المعلومات، فيما يتعلق بالإرهاب والتنسيق الأمني”.وأشار إلى أن “هذا المركز قدم الكثير في محاربة الإرهاب الداعشي، من خلال تقديمه سيلا من المعلومات ضد العصابات  الإرهابية،  وخصوصا فيما يتعلق بالجانب السوري والعراقي”، مؤكدا أن “عمل المركز الأمني مازال مستمراً”.

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