العمليات المشتركة:المستشارين الأمريكان والإيرانيين مهمتهم واحدة في العراق!!

العمليات المشتركة:المستشارين الأمريكان والإيرانيين مهمتهم واحدة في العراق!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت قيادة العمليات المشتركة ،الخميس أن طبيعة مهام المستشارين العسكريين الأجانب ستقتصر على تزويد الجانب العراقي بالمعلومات الاستخبارية مثل دور المستشاريين الإيرانيين من الحرس الثوري العاملين في عمليات الحشد الشعبي والويتها.وقال اللواء تحسين الخفاجي في حديث صحفي، إنه “لا توجد أي قاعدة خاصة للقوات التحالف الدولي على الاراضي العراقية، إنما يتواجدون في موقعين في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار وقاعدة حرير بمحافظة اربيل”.وأضاف إن “الموجودين في القاعدتين عين الاسد وحرير، وتحولت مهام عملهم القتالية إلى استشارية”، تشبه الدور الاستشاري لضباط الحرس الثوري العاملين في عمليات الحشد الشعبي وباقي الألوية ،مشيرا إلى إن “عدد المستشارين  الاجانب الموجودين في القاعدتين العسكريتين قليل جدا”.الخفاجي أوضح أيضا بأن “مهام المستشارين الأمريكان والإيرانيين يتركز على المعلومات والاستخبارات ومكافحة الإرهاب”.

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