العمليات المشتركة:تشكيل مراكز وقوة أمنية مشتركة لتعقب الارهابيين والمطلوبين في الإقليم

العمليات المشتركة:تشكيل مراكز وقوة أمنية مشتركة لتعقب الارهابيين والمطلوبين في الإقليم
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل مراكز وقوة امنية مشتركة لتعقب الارهابيين والمطلوبين للقضاء في كل مناطق العراق ومن بينها اقليم كردستان.وقال المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، في حديث صحفي، إنه “بعد النجاحات الكبيرة المتحققة نتيجة للتنسيق بين الاجهزة الامنية الاتحادية والاجهزة الامنية الموجودة في اقليم كردستان تم اتخاذ قرارات مهمة لتعزيز هذه النجاحات وتعميمها”.واضاف الخفاجي، أنه “تقرر تشكيل مراكز امنية مشتركة تضم ممثلين عن القوات الاتحادية وممثلين عن حرس وامن الاقليم والبيشمركة تتولى هذه القوات مسؤوليات محددة”.ولفت الى ان “هذه المسؤوليات هي متابعة وملاحقة الارهابيين والمطلوبين للقضاء داخل الاقليم وفي اي منطق بالعراق”، مؤكداً ان “هذه القوات تتحرك دون تقيد بامرة العمليات المشتركة”.

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