العمليات المشتركة:قضاء سنجار أصبح خاليا من المظاهر المسلحة

العمليات المشتركة:قضاء سنجار أصبح خاليا من المظاهر المسلحة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت قيادة العمليات المشتركة، الخميس، أن جميع المظاهر المسلحة غادرت قضاء سنجار في محافظة نينوى.  وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح للوكالة الرسمية، إن “الاتفاق الذي حصل بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم نص على ان القوات الاتحادية هي من تقوم بمسك الارض وفرض الامن في قضاء سنجار”.  واضاف، أن “الشرطة المحلية منتشرة داخل القضاء، بينما قوات الشرطة الاتحادية وحرس الحدود خارج القضاء لمسك الحدود العراقية السورية، مؤكدا ان جميع المظاهر المسلحة قد غادرت قضاء سنجار”.  واوضح، أن”هناك جهداً كبيراً بذلته الحكومة وقيادة العمليات المشتركة بالتشاور مع بعض المجاميع لحزب العمال لتهيئة الظروف من اجل اتمام الاتفاق بين الجانبين، لافتا الى ان قيادة عمليات نينوى هي من تقوم بادارة الملف الامني في سنجار والمناطق الاخرى في المحافظة”.  واشار الى أن “هناك تنسيقاً مشتركاً بين قيادة العمليات المشتركة وقوات البيشمركة لفرض الامن في تلك المناطق”. واعلنت قيادة العمليات المشتركة عن شروع عمليات غرب نينوى، بتنفيذ خطة إعادة الانفتاح للقوات الأمنية في مركز  قضاء  سنجار، حيث تضمنت إعادة توزيع الواجبات والمسؤوليات  لتحقيق الأمن والاستقرار وتهيئة  البيئة والمناخ  الملائم  لعودة  النازحين.

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