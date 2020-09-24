العمليات المشتركة:ليس لدينا “اعتراض”على تشكيل مركز تعاون أمريكي مع البيشمركة وقوات”قسد”!!

العمليات المشتركة:ليس لدينا “اعتراض”على تشكيل مركز تعاون أمريكي مع البيشمركة وقوات”قسد”!!
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بغداد/شبكة أخبار العراق- علق المتحدث باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، اليوم الخميس (24/9/2020)، على ما اعلنه التحالف الدولي عن تبني ’’استراتيجية مباشرة’’ مع قوات البيشمركة التابعة لإقليم كردستان.وقال الخفاجي في حديث صحفي، إن “التحالف الدولي يعمل مع العمليات المشتركة، ولا يوجد اي تراجع في تعاوننا المستمر”، مبيناً أن “رؤية التحالف الدولي في التعامل مع البيشمركة رؤية خاصة به”.واكد، أن “العمليات المشتركة ليس لديها أي مشكلة في أي تعاون يجريه التحالف الدولي مع البيشمركة”.واشار الى أن “العمل الجديد الذي تبناه التحالف الدولي مع البيشمركة، لن يؤثر علينا لأن التحالف مستمر في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي”.وبخصوص الهجمات المستمرة على الهيئات والبعثات الدبلوماسية، قال اللواء الخفاجي ان “من واجب الحكومة العراقية حماية كل البعثات والهيئات الدبلوماسية”، مؤكداً أن “الهجمات تأتي خارج القانون وتصنف على أنها أعمال إرهابية”.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم التحالف الدولي الكولونيل واين ماروتو ان تحالفه بصدد إنشاء مركز استشاري في أربيل (سيمكّن) مستشاري التحالف للتعامل المباشر مع قوات البيشمركة”. وبين ماروتو، أن “التحالف الدولي مستمر في التزامه بهزيمة داعش، وأنه والعالم بأسره يقدران تضحيات قوات البيشمركة وقوات الأمن العراقية وقوات سوريا الديمقراطية، خلال القتال ضد تنظيم داعش”.وتابع “سيواصل التحالف الدولي دعمه لقوات البيشمركة وتقديم المشورة لها في هذه المرحلة”.ولفت ماروتو الى إن “وحدة العمليات الخاصة التابعة للتحالف ستستمر كذلك في تقديم استشاراتها لقوات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان”.

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