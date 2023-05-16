العمليات المشتركة تؤكد على تعزيز الأمن المشترك مع البيشمركة 70

العمليات المشتركة تؤكد على تعزيز الأمن المشترك مع البيشمركة 70
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الفريق الركن قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة خلال مؤتمر صحفي حضره في مقر البيشمركة 70 في السليمانية ؛ أن هدف الزيارة هو لمناقشة وديمومة التنسيق المشترك على الأرض وتبادل المعلومات، وتنفيذ الخطط المتعلقة بتفعيل اللجان ذات العلاقة والتعاون المستمر على كافة المستويات وتعزيز الأمن في مناطق الاهتمام المشترك وتطوير القطعات العسكرية.واضاف انه وبحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة يجب توحيد جميع القطعات العسكرية كون المصير والهدف هو واحد ومشترك.

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