العمليات المشتركة تكشف عن أسماء قتلى مسؤولي داعش في عملية صحراء الانبار

بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت قيادة العمليات المشتركة، يوم الجمعة، عن هوية 6 قيادات لتنظيم داعش قُتلوا بعملية صحراء الانبار.وذكر بيان للقيادة ورد لوكالة شفق نيوز، أنه “على ضوء معلومات استخبارية دقيقة وعمل فني وميداني مستمر من جهاز المخابرات الوطني العراقي وبإسناد فني ولوجستي وتبادل للمعلومات الاستخبارية من قبل مستشاري التحالف الدولي ، وبتنسيق ومتابعة من قيادة العمليات المشتركة، انطلقت فجر الخميس الموافق 29 آب 2024 عملية وثبة الاسود في صحراء الانبار لاستهداف مقرات ومضافات قيادات داعش الارهابي وتبعتها ثلاث عمليات برية وإنزال للقوات المحمولة جوا بتخطيط وإشراف قيادة العمليات المشتركة نفذها جهاز مكافحة الارهاب ، وفرقة القوات الخاصة وقطعات الفرقة الخامسة”.وتابعت، “أسفرت جميع هذه العمليات عن نتائج مهمة وكبيرة وقتل معظم قيادات عصابات داعش الإرهابية من مستوى الخط الأول والاستيلاء على أسلحة واعتدة ومواد لوجيستية وفنية وحواسيب وهواتف ومبرزات جرمية مهمة وتفجير اكثر من (10) احزمة ناسفة ، وعدد من العبوات والمتفجرات تحت السيطرة وتدمير وحرق (7) عجلات مختلفة كانت تستخدم من قبل قيادات داعش”.واوضحت القيادة، “بعد أجراء فحص DNA على ( 14 ) اربعة عشر جثة لقتلى داعش الارهابي خلال هذه العمليات تم التعرف على القيادات الإرهابية المجرمة وهم كلا من :- 1.ابو صديق او ابو مسلم الاسم الحقيقي : احمد حامد حسين عبد الجليل زوين – نائب والي العراق 2.منصور – ابو علي التونسي الاسم الحقيقي : عمر بن سويح بن سالم قارة ما يسمى أمير التصنيع والتطوير والملف الكيميائي 3.ابو همام الاسم الحقيقي : سعد محمد ناصر ما يسمى والي الانبار 4 .المجرم الارهابي شاكر هراط النجدي ما يسمى المسؤول العسكري لداعش في الأنبار 5.ابو عبد حنوب او ابو عبد الرحمن الاسم الحقيقي: معمر مهدي خلف حسين ما يسمى والي الجنوب 6.وقاص والاسم الحقيقي : علي رباح رجا ما يسمى مسؤول التواصل بالاضافة الى مسؤول ملف الاقتصاد والاموال ولاية الانبار..