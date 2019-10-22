العمليات المشتركة :دخول القوات الأمريكية لكردستان العراق بموافقة”القائد العام”

العمليات المشتركة :دخول القوات الأمريكية لكردستان العراق بموافقة”القائد العام”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أصدرت العمليات المشتركة، الثلاثاء (22 تشرين الأول 2019)، بياناً بشأن انسحاب القوات الامريكية من سوريا باتجاه العراق.وقالت خلية الإعلام الأمني، إن “بعض وسائل الإعلام والوكالات الخبرية، تناقلت تصريحات بخصوص انسحاب القوات الامريكية من سوريا باتجاه العراق وعليه تبين قيادة العمليات المشتركة ان جميع القوات الامريكية التي انسحبت من سوريا حصلت الموافقة على دخولها إقليم كردستان لتنقل الى خارج العراق”.وأضاف أنه “لا توجد اي موافقة على بقاء هذه القوات داخل العراق”.

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