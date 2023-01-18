العمليات المشتركة والبيشمركة يبحثان عدة ملفات في مجال التنسيق والخطط المشتركة

العمليات المشتركة والبيشمركة يبحثان عدة ملفات في مجال التنسيق والخطط المشتركة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي، اليوم الأربعاء، مع رئيس اركان البيشمركة الفريق الركن عيسى عزيز في مقر العمليات بالعاصمة بغداد، ست ملفات مهمة. وذكر بيان لقيادة العمليات ، أنه “استمرارا للتنسيق والتعاون الامني ولتنفيذ الخطط المشتركة، التقى الفريق الركن قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة، اليوم، في مقر القيادة، رئيس أركان البيشمركة الفريق الركن عيسى عزيز والوفد المرافق له من إقليم كردستان، بحضور هيئات واقسام القيادة “. وأضاف البيان أن “المجتمعين ناقشوا جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، من بينها ادامة وتعزيز التنسيق والتعاون الامني لمجابهة التحديات ومناقشة الخطط المستقبلية ذات العلاقة بأمن القواطع ومكافحة الإرهاب والجريمة بمختلف صورها وعمليات ضبط الحدود”. وأضاف أن “الاجتماع ناقش أيضا تبادل المعلومات وتفعيل وتوحيد الجهد الاستخباري وتقيم ومتابعة وتحليل ما تم انجازه في عام ٢٠٢٢ واستراتيجية العمل المشترك للعام الحالي”.

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