العمل النيابية:أموال زائدة ضمن موازنة ٢٠٢١!

العمل النيابية:أموال زائدة ضمن موازنة ٢٠٢١!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة العمل النيابية فاضل جابر، الاحد، عن وجود اموال زائدة ضمن موازنة ٢٠٢١ لا ضرورة لها.وقال جابر في تصريح صحفي، ان “الحكومة وضعت اموال زائدة ضمن موازنة ٢٠٢١ لا ضرورة لها ولم تبوب بشكل صحيح”، لافتا الى ان “تلك الاموال كان من المفترض ان تخصص لتثبيت موظفي العقود والمحاضرين”.واضاف ان “النقاش بشأن فقرات الموازنة سيستمر داخل البرلمان لوجود جملة من الفقرات الخاطئة”، مبينا ان “الموازنة قد يتأخر التصويت عليها حتى نهاية الشهر الجاري”.وكشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، امس السبت، عن تجاوز العجز بموازنة 2021 نسبة 60% من اجمالي حجمها. 

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