العميدي يعلن عن جاهزية المنتخب الوطني لكرة السلة أمام الهند

العميدي يعلن عن جاهزية المنتخب الوطني لكرة السلة أمام الهند
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة، حسين العميدي، جاهزية المنتخب الوطني لكرة السلة امام الهند في الجولة لاثانية من التصفيات الاسيوية المؤهلة لنهائيات 2021.وقال العميدي في تصريح  صحفي، إن “الاتحاد امن جميع المتطلبات الخاصة بتنظيم المباراة حتى تظهر بالشكل المطلوب، خاصة وان المنتخب الوطني لم يلعب على ارضه منذ فترة طويلة”.واوضح أن “المنتخب الوطني استعد بشكل جيد للمباراة واجرى يوم امس، اخر وحدة تدريبية استعداداً لمباراة اليوم التي نتطلع فيها الى تحقيق فوز يعيد توازن الفريق”.واضاف أن “يوم امس، شهد حضور اعضاء الاتحاد العراقي الى السفارة الهندية في العراق بدعوة من السفير الهندي في بغداد وتم التباحث بين الطرفين حول تاريخ الرياضة عامة وكرة السلة خاصة”.وستنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد على قاعة الشعب.

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