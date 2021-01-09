“العنكوشي”يعلن عن تشكيل كتلة سياسية جديدة تحت عباءة حزب الدعوة!

“العنكوشي”يعلن عن تشكيل كتلة سياسية جديدة تحت عباءة حزب الدعوة!
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال رئيس مجلس إدارة نادي الديوانية، حسين علي العنكوشي، اليوم السبت (9 كانون الثاني 2021)، إنه بصدد تشكيل كتلة سياسية للمشاركة في الانتخابات المبكرة المزمع اجراؤها في حزيران المقبل.وذكر العنكوشي في حديث  صحفي، إنه “ينفي نفياً قاطعاً الدخول في الكتلة التي أعلن عنها وزير الرياضة السابق، عبد الحسين عبطان، تحت عنوان (تجمع اقتدار)”.وأضاف، أنه “بصدد إكمال تشكيل كتلة انتخابية، للدخول في الانتخابات النيابية المقبلة تحت عباءة حزب الدعوة “.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *