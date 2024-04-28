العوادي:السوداني سيطرح في المنتدى الاقتصادي طريق التنمية

العوادي:السوداني سيطرح في المنتدى الاقتصادي طريق التنمية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الأحد، عن أبرز الملفات التي سيبحثها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض.وقال العوادي في حديث صحفي:إن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يشارك، اليوم، في الاجتماع الأول للمنتدى الاقتصادي العالمي بالعاصمة الرياض”، لافتاً الى أن “مشاركته سيتصدرها اللقاء بمجموعة من قادة البلدان منهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وأمير الكويت، ورئيس وزراء باكستان، ومجموعة من الشركات العالمية”.وأضاف أن “رئيس الوزراء يحمل في حقيبته مشروع (طريق التنمية)، باعتباره الأصدق تعبيراً عن عنوان الملتقى (التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية)”، موضحاً أن “طريق التنمية سيكون خارطة طريق للتعاون بين الشرق والغرب، وقفزة تنمية نوعية كبرى في المنطقة، وهو مؤهل ليكون أفضل طرق نقل الطاقة مستقبلا”.وأكد أن “رئيس الوزراء سيبحث أيضاً تطورات الوضع الإقليمي الراهنة، وحرب غزة، وتطوير العلاقات العراقية العربية والدولية”.

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