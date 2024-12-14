العوادي:العراق لا يمتلك مشاريع منفردة تجاه سوريا

العوادي:العراق لا يمتلك مشاريع منفردة تجاه سوريا
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، اليوم، أنه لا يمكن تجاوز وجهة النظر العراقية بما يحصل في سوريا، فيما دعا للحفاظ على التنوع السوري وتشكيل حكومة شاملة للجميع.وقال العوادي في حديث للإعلام الرسمي، إن “قوات التحالف الدولي قامت بـ75 ضربة ضد داعش الإرهابي”، لافتاً إلى أنه “هنالك اتفاق عربي إقليمي دولي بعدم السماح لأي نوع من أنواع التطرف أن تنقل الأزمات لخارج سوريا“.وأضاف أنه “لا يمكن تجاوز وجهة النظر العراقية بما يحصل في سوريا”، مردفاً بالقول أن “الحكومة العراقية لم تتدخل عسكرياً في سوريا“.وتابع أن “العراق أكد أنه لا يمتلك مشاريع منفردة بما يخص سوريا أو دعم أي جماعة أو جهة سياسية”، مستدركاً بالقول: “تواصلنا لم ينقطع مع الولايات المتحدة منذ بدء الأزمة في سوريا“.وأشار العوادي إلى أن “زيارة بلينكن أكدت أن أمن العراق محافظ عليه ولا يتم السماح لأي خرق”، لافتاً إلى أن “وزير الخارجية الأمريكي أشاد بدور الحكومة العراقية بالتهدئة في المنطقة“.وأكد أن “التحالف الدولي ما زال قائماً في العراق”، منوهاً بأنه “لا يمكن السماح لداعش وأي تنظيم متطرف أن يعبر إلى الحدود العراقية وأن قواتنا مع التحالف الدولي جاهزة لتنفيذ ضربات ضد أي تحركات إرهابية“.

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