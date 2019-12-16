العيب في الخارجية العراقية بعدم الرد..إيران تتدخل بشكل سافر في الشأن العراقي

العيب في الخارجية العراقية بعدم الرد..إيران تتدخل بشكل سافر في الشأن العراقي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، أن الاحداث التي يشهدها العراق لا تصب في مصلحة الشعب العراقي، معربة عن أملها بعودة الاستقرار إليه.وقال المتحدث باسم الوزارة عباس موسوي في مؤتمر صحافي ، إن “ايران لن تبخل بأي خطوة من اجل دعم الاحزاب الشيعية والسنية والكردية في العراق ”، ورأى موسوي، أن “الاحداث في العراق ليست في مصلحة الشعب العراقي”، مشيرا إلى أنه “نتوقع من الدول الصديقة ان لا تلتفت لاجراءات الحظر الأميركي”.وكان الدبلوماسي الإيراني هادي افقهي أكد في تصريح اليوم الاثنين، أن بلاده لن تتدخل بقضية اختيار رئيس الوزراء الجديد خلفا للمستقيل عبد المهدي، فيما كشف عن قيام واشنطن بتهديد نوابا عراقيين لم يسمهم بسبب مواقفهم السياسية المؤيدة لإيران ومشروعها.

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