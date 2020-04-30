العيداني:ائتلاف النصر ” لاقيمة له”

العيداني:ائتلاف النصر ” لاقيمة له”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعتبر محافظ البصرة والمرشح السابق عن ائتلاف النصر اسعد العيداني، الخميس، بأن الائتلاف تحول الى “مزرعة البصل” بعد الانتخابات، فيما أشار إلى أن رئيس الائتلاف حيدر العبادي تصور انني تآمرت عليه لحرمانه من الولاية الثانية.وقال العيداني في حوار متلفز ، إن “لم أكن انوي الترشح للانتخابات ورفضت قوائم كثيرة”، مبينا ان “جواد البزوني عرض علي الترشح ضمن قوائم تيار الحكمة ولكني رفضت”.واضاف ان ” الامين العام لكتائب سيد الشهداء ابو ولاء الولائي طلب مني الترشح ضمن قوائم الفتح ورفضت ذلك والعبادي اتصل بي وطلب مني الترشح ضمن النصر ووافقت”.وتابع “وافقت على طلب العبادي من اجل انتشال البصرة من ازماتها، “مشيرا الى ان “قائمة النصر تألفت من خليط غير متجانس وتفككت بعد الانتخابات و التفتت الذي اصاب النصر بعد الانتخابات أشبه بمزرعة البصل”.وأشار العيداني الى ان “الوزراء تكلموا بطريقة استفزتني لانهم لم ينقلوا معاناة البصرة خلال الجلسة البرلمانية التي حضرتها خلال اشتداد التظاهرات بالبصرة، والعبادي تصور انني تآمرت عليه لحرمانه من الولاية الثانية”. 

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