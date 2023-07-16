الغاز النيابية:حقل الدرة الغازي عراقي لا سعودي ولا كويتي ولا إيراني

الغاز النيابية:حقل الدرة الغازي عراقي لا سعودي ولا كويتي ولا إيراني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بينت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، اليوم الأحد، موقفها من حقل الدرة الغازي، وفيما أكدت أن الكويت والسعودية لا يحق لهما التنقيب فيه، قدرت حجم احتياطي الغاز القابل للاستخراج منه.وقالت عضو اللجنة، زينب الموسوي، في حديث صحفي، إن “الوثائق التاريخية في المنطقة البحرية تؤكد أحقية العراق بحقل الدرة الغازي”، مبينة أن “أحقية العراق تأتي استناداً الى (قانون البحار)”.وأضاف، أن “الكويت والسعودية أو اي دولة أخرى لا يحق لها التنقيب في حقل الدرة”، لافتة الى أن “احتياطي الغاز القابل للاستخراج منه يقدر بنحو 200 مليار متر مكعب”.وأوضحت عضو لجنة النفط، أن “لجنة الغاز تتابع هذا الملف المهم للقطاع النفطي والغازي في العراق”، مشيرة الى أن “حقل الدرة سيضيف انتاج نحو 600 مليون قدم مكعب من الغاز في غضون نحو أربع سنوات”.وكانت عضو مجلس النواب، عائلة نصيف، قد دعت، في وقت سابق، لرفع مذكرة تحفظ الى مجلس الامن الدولي لضمان حقوق الشعب العراقي في حقل الدرة الغازي.ويقع حقل غاز الدرة في المنطقة المحايدة بين الكويت والمملكة العربية السعودية. ويُعرف باسم آراش في المنطقة التي يصبح فيها مشتركًا مع إيران.لكن القانون البحري واتفاقية قانون البحار تؤكدان غير ذلك، وحقل الدرة بأكمله يعود إلى العراق وليس الكويت او السعودية.

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