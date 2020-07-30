الغانمي:الكاظمي مستعد لحل المشاكل مع الإقليم

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نائب يتهم وزارتي الزراعة والموارد المائية بالفشل المتعمد
وزير الموارد المائية:العراق يمتلك أوراق ضغط قوية على تركيا
الطاقة النيابية:الشعب العراقي لايثق لا بالحكومة ولا بوعود وزارة الكهرباء
حزب بارزاني:لاتوجد منافذ غير رسمية في الإقليم
المنافذ الحدودية:لدينا ” نية مقترح ” بربط منافذ الإقليم بالحكومة الاتحادية
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بدون مشروع استراتيجي أمريكي واضح في العراق لمواجهة النفوذ الإيراني لافائدة من الحوار معها
الحوار الأمريكي العراقي في ظل حكومة التبعية..مصالح البلاد أسبقية متأخرة
محور المقاومة من “كلا كلا أمريكا” إلى”أهلا أهلا بالحبيبة “!!
حكومات العراق الأسوأ عالميا وعلى واشنطن إنقاذ البلاد من النفوذ الإيراني
العراقيون يعيشون أسوأ أيامهم في ظل حكومة الميليشيات والفساد والفشل
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تقرير أمريكي:الكاظمي ليس لديه القدرة على مواجهة الحشد الولائي
مقاومة النفوذ الإيراني من أسبقيات الشعب العراقي
قاآني في زيارته الثانية للعراق لتأكيد المصالح الإيرانية في الحوار الأمريكي العراقي
لن يغادر العراق من أزمته المالية بإستمرار سرقة المال العام والفشل الحكومي
#اشتعلت_روحك_خامئني..هاشتاك عراقي بعد تدخله السافر في الشأن الداخلي
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