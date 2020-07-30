الغانمي:الكاظمي مستعد لحل المشاكل مع الإقليم

الغانمي:الكاظمي مستعد لحل المشاكل مع الإقليم
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أربيل/شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم وزير الداخلية عثمان الغانمي الذي اكد ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على استعداد لحل كل المشاكل مع اربيل.وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان المكتب الاعلامي لحكومة الاقليم “بحث العلاقات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، كما تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون الأمني المشترك وعلى وجه الحصوص في المناطق الحدودية والمناطق الكردستانية خارج إدارة حكومة الإقليم للتصدي للإرهاب“.وأشار الغانمي إلى “الأوضاع العصيبة التي يمر بها العراق وإقليم كردستان في ظل جائحة فيروس كورونا بالإضافة إلى الأزمة المالية مما يتطلب تعاوناً وتنسيقاً بين الجانبين لحل جميع الخلافات العالقة، وقال إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مستعد لحل جميع المشاكل مع إقليم كردستان“.هذا وأبدى رئيس حكومة الإقليم “الاستعداد لحل المشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية بشكل جذري وفي إطار الدستور وبما يضمن الحقوق الدستورية لإقليم كردستان ويكون في مصلحة العراقيين كافة”.

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