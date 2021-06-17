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نائب: تعطيل البرلمان جراء “الليالي الحمراء للحلبوسي”
العراق يشارك في منتدى أنطاليا الدبلوماسي
مصدر: ارتفاع في أعداد النزلاء المتوفين في سجن الحوت في ظروف “غامضة” !
قضاء “زيدان” يناقض نفسه يعيد “ابو مازن”المسجون سابقا بجريمة الفساد ويشترط على المرشحين ان يكونوا غير محكومين بالفساد
الغانمي ووفد أمني كردي يبحثان التعاون الأمني في شمال العراق
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ناظم:لم يتم تحديد موعداً جديداً لقمة “العراق مصر الأردن”
نائب:الكاظمي يكافىء حكومة الإقليم لعدم أحترامها لإتفاق قانون الموازنة
وزارة الموارد المائية: لايمكن إنشاء سدود في المناطق الوسطى والجنوبية بسبب طبيعة الأرض
المالية النيابية تطالب حكومة الكاظمي الإلتزام بقانون الموازنة خاصة في حصة الإقليم
الاقتصاد النيابية تحذر من هجرة الشباب المتعلم جراء الفساد الحكومي والظلم والفقر
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إيرادات نفط الإقليم لعائلة بارزاني وحكومة أبنها مسرور لن تسلم بغداد برميلاً واحداً لأنه مباع لمدة 50 عاماً
أهالي السليمانية وحلبجة يطالبون بالإنفصال عن حكومة البارزاني والتعامل المباشر مع بغداد
لن يكشف عن قتلة النشطاء والمتظاهرين إلا بعد إلغاء ميليشيا الحشد الإرهابية
إيران تمنح الصين مشاريع استراتيجية في العراق بحكم النفوذ
شركة أمريكية متعاقدة مع البنتاغون تمول ميليشيات الحشد عن طريق الفياض والعامري
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تقرير:واشنطن باعت العراق إلى إيران والبلد أصبح القلب النابض لمشروعها التوسعي في المنطقة
رايتس ووتش:عمليات اغتيال الناشطين والمتظاهرين والصحفيين ثلثها نفذت في “عهد الكاظمي”
صواريخ إيران الباليستية لدى ميليشيا الحشد والحوثيين وعواقبها المزعزعة لأمن المنطقة
الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
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