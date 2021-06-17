الغانمي ووفد أمني كردي يبحثان التعاون الأمني في شمال العراق

الغانمي ووفد أمني كردي يبحثان التعاون الأمني في شمال العراق
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اجتمع وزير الداخلية، عثمان الغانمي، الخميس، مع وفد كردي، لمناقشة عدة ملفات مهمة.وذكر بيان للوزارة،  أن وزيرها “التقى، اليوم، مع وفد كردي رفيع المستوى ضم عددا من المعنيين بالشأن الأمني من بينهم أمين عام وزارة شؤون البيشمركة في اقليم كردستان العراق جبار ياور”.وأضاف البيان، أن “في بداية اللقاء رحب الوزير بضيوفه وبحث معهم جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها التنسيق والتعاون وتعزيز الأمن والاستقرار خاصة في المناطق المشتركة بين القوات الأمنية الاتحادية وحرس الإقليم”.وتابع: “كما جرى بحث تعزيز الأمن في المناطق الحدودية ودعم القوات المشتركة بالمعدات القتالية، وتكثيف العمل على نصب الكاميرات الحرارية خاصة ضمن قاطع مسؤولية اللواء الثالث لقيادة المنطقة الأولى في حدود محافظة السليمانية وكذلك حلبجة”.من جانبه، أكد وزير الداخلية، خلال اللقاء، أن “قوات حرس إقليم كردستان العراق كان لها الدور الكبير في دحر عصابات داعش الإرهابية ومكافحة الجريمة”.من جانبه، قدم الوفد الكردي الشكر والتقدير “لوزير الداخلية على اهتمامه الكبير في دعم الأمن والاستقرار، فضلا عن التواصل الدائم مع مختلف صنوف الأجهزة الأمنية لتحقيق الأمن في مختلف مناطق البلاد”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *