الغبان:شكلنا فريق من محور المقاومة لدعم الكاظمي

الغبان:شكلنا فريق من محور المقاومة لدعم الكاظمي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس كتلة الفتح النيابية  الايراني الاصل محمد الغبان ، الخميس، عن تشكيل فريق استشاري يمثل محور المقاومة  لتقديم المساعدة والدعم لحكومة الكاظمي .وقال الغبان في حديث صحفي، إن “فصائل محور المقاومة وبتوجيه من السفير الإيراني اتفقت على تشكيل فريق استشاري يمنح صلاحية اختياره للمكلف من أجل الإسراع في حصول التوافق على أسماء الكابينة الوزارية وعدم تكرار ما حصل مع محمد توفيق علاوي”.وأضاف أن “كابينة الكاظمي ستضم كافة الاحزاب الرئيسية والحقائب الوزارية موزعة عليهم بحسب الحصص .وأشار الغبان، إلى أن “الكتل السياسية  سعيدة  في نيل حصصها في حكومة الكاظمي .

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