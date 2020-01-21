الغبان يطالب صالح بعدم اللقاء بترامب على هامش أعمال منتدى دافوس لأن” دم سليماني لم يجف”!!

الغبان يطالب صالح بعدم اللقاء بترامب على هامش أعمال منتدى دافوس لأن” دم سليماني لم يجف”!!
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- انتقد رئيس كتلة تحالف الفتح النيابية محمد الغبان، الثلاثاء، عزم رئيس الجمهورية برهم صالح لقاء نظيره الأميركي دونالد ترامب على هامش قمة دافوس، مؤكدا أن “دم سليماني و أبو مهدي لم يجف”.وقال الغبان في حديث صحفي ، “اين انتم يا فخامة الرئيس من المادة ٦٧ من الدستور التي حملتكم مسؤولية حفظ وصون سيادة العراق وغدا تلتقون الارهابي ترامب الذي انتهك سيادة العراق تكرارا ومرارا واغتال قادة الانتصارات على داعش”.وختم الغبان تغريدته بالقول: “دم  سليماني وابو مهدي لم يجف”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *