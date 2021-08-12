الغزي يوجه بتشكيل فرق فرعية لمعالجة ملف المياه في المحافظات الجنوبية

الغزي يوجه بتشكيل فرق فرعية لمعالجة ملف المياه في المحافظات الجنوبية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وجه الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي، الخميس، بتشكيل فرق فرعية لمعالجة ملف المياه في المحافظات الجنوبية.وقال الغزي، خلال ترؤسه جدول أعمال اللجنة المعنية بإيجاد الحلول الناجعة والسريعة لظاهرة ملوحة نهر الفرات، بحسب بيان للأمانة ، إن “الحكومة حددت ملف إدارة وتنظيم الموارد المائية في العراق ضمن أولوياتها، و وضعت  معالجة ملوحة المياه ضمن المشاريع الرئيسة التي منحتها الأولوية القصوى، سيما في المحافظات المتأثرة، ومنها (الديوانية، المثنى، ذي قار، والبصرة)، إضافة إلى معالجة الكثبان الرملية والتصحر”.وأضاف أن “الجهات ذات العلاقة، ستأخذ على عاتقها، وضع الحلول والخطط المناسبة لتجاوز أزمة ملوحة المياه وظاهرة التصحر”. وشدد الغزي، على “ضرورة تجاوز العقبات والبيروقراطية في عمل اللجنة المشكلة، والمباشرة بالعمل الفوري لرفع المعاناة المستمرة لمواطني المحافظات المذكورة منذ زمن طويل، والتي أثرت سلباً على الواقع المعيشي، كما أن الظاهرة طالت مناطق شاسعة من الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية، فضلاً عن تأثيراتها الجانبية على الأمن  الغذائي والاقتصادي”.وتابع الغزي، أن “العراق يزخر بالطاقات والعقول التي يعول عليها في وضع الخطط المناسبة، وضرورة أن تضع في عين الاهتمام، تجاوز البيروقراطية واختزال الوقت وسرعة تنفيذ الخطط التي سترسمها اللجنة، على وفق المعايير التي تم تحديدها في الاجتماع التشاوري الأول”.و وجه الأمين العام لمجلس الوزراء، أعضاء اللجنة، بـ”تشكيل فرق فرعية تتولى مهام إعداد دراسة الجدوى والخطط المتكاملة لتحديد المعالجات، مع التركيز على الجوانب العملية والفنية اثناء إعدادها، وتقديمها للمصادقة عليها، خلال مدة أقصاها (14) يوماً”.

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