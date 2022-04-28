الغزي:(6000) مشروعاً استراتيجياً متوقفاً عن العمل لعدم وجود التغطية المالية لها

الغزي:(6000) مشروعاً استراتيجياً متوقفاً عن العمل لعدم وجود التغطية المالية لها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، الخميس، عن اكتمال اعداد البرنامج الحكومي خلال المرحلة المقبلة، مبينا ان المشروع سيسلم الى الحكومة المقبلة.وقال الغزي في حوار متلفز، ان “الامانة العامة لمجلس الوزراء فيها صلاحيات ادارية متشعبة حيث تشرف على تقييم العمل الاداري وتضع معايير بشأن تعيينات الدرجات الخاصة وغيرها من المشارع فضلا عن انجاز جدول اعمال مجلس الوزراء قبل الجلسة”.واضاف ان “الامانة انجزت المشروع الحكومي للفترة المقبلة وسيتم تسليمه لاي حكومة قادمة”، مبينا ان “المؤسسة مستمرة في عملها ولا تتاثر بتحول الحكومة الى تصريف اعمال او استبدال الشخصيات”.واشارالغزي الى ان “6000 مشروع استراتيجي متوقف بسبب عدم وجود سيولة منذ 8 سنوات”، مشيرا الى ان “الجهات الرسمية مستمرة في ملاحقة المقاولين في مشروع “واحد” في وزارة التربية بعد سرقة الاموال من قبل المقاولين وفرارهم خارج البلاد دون انجاز المشاريع بعد استلامهم مبالغ سلف خاصة بالمشروع”.

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