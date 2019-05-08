الغضبان:اتفاقا أوليا مع إكسون موبيل وبتروتشاينا ”قريبا جدا“

الغضبان:اتفاقا أوليا مع إكسون موبيل وبتروتشاينا ”قريبا جدا“
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رجح وزير النفط ثامر الغضبان، الأربعاء، أن توقّع وزارته اتفاقا أوليا مع إكسون موبيل وبتروتشاينا ”قريبا جدا“، لكنه لم يذكر موعدا محددا.ونقلت وكالة “رويترز” عن الغضبان قوله، إنه “استطعنا أخذ خطوة صوب حل بعض المسائل العالقة في الصفقة”.واضاف الغضبان أنه “فور انتهاء المحادثات، سيخضع الاتفاق الأولي للدراسة من قبل لجنة طاقة وزارية قبل إحالته إلى مجلس الوزراء للتصديق عليه”.

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