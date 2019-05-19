الغضبان:مغادرة موظفي شركة اكسون موبيل من العراق غير مبرر

الغضبان:مغادرة موظفي شركة اكسون موبيل من العراق غير مبرر
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد وزير النفط ثامر الغضبان، اليوم الاحد، ان مدن الحقول النفطية في العراق تنعم بالاستقرار والأمان، مبينا ان انسحاب العاملين في شركة اكسون موبيل غير مقبول او مبرر.وقال الغضبان بحسب بيان لمكتبه الاعلامي ، ان “الشركات النفطية العالمية تعمل بالحقول النفطية وخصوصاً في المحافظات التي تنعم بالأمن والاستقرار”، موضحاً ان “انسحاب عدد من العاملين في شركة اوكسن موبيل من حقل غرب القرنة بشكل مؤقت أو أحترازي، -رغم أعدادهم القليلة – ليس له علاقة إطلاقاً بالوضع الأمني في الحقول النفطية بجنوب العراق او تهديدات ما .. لا سامح الله ، وانما هو لأسباب سياسية كما نعتقد نعزوها الى حالة التوترات السياسية التي تشهدها المنطقة”.واضاف ان “الانسحاب بالنسبة لنا غير مقبول او مبرر لان الشركات العالمية الاخرى تعمل بحرية وأمان وأستقرار في تطوير الحقول النفطية ، وليست هناك مشاكل أو مبررات تستدعي ذلك ، وان الانسحاب قد يؤدي الى بث رسائل خاطئة عن الأوضاع في العراق ، وهذا ما لا نقبله بتاتاً”.واوضح انه “وجه رسالة الى المسؤولين في شركة أوكسون موبيل يطلب في إيضاحاً حول ذلك، وانه طلب منهم العودة الى العمل بمقتضى عقد طويل الأمد لتطوير حقل غرب القرنة الذي يعد من بين الحقول المهمة، وان الحكومة العراقية ووزارة النفط تعملان على توفير اعلى درجات الاستقرار الأمني والفني والاجتماعي، وتحقيق الظروف والأجواء الامنية المناسبة لجميع الشركات، من اجل تحقيق الاهداف المشتركة”.وكشف عن “اجتماع مرتقب يجمعه مع المسؤولين في شركة اكسون موبيل هذا الاسبوع بناءً على طلبهم لبحث انسحاب العاملين في الشركة من حقل غرب القرنة ، فضلاً عن مشروع الجنوب المتكامل الذي تم الاتفاق عليه مبدئياً بين الجانبين”.

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