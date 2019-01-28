الغضبان والمعشر يؤكدان على تعزيز العلاقات بين العراق والأردن

الغضبان والمعشر يؤكدان على تعزيز العلاقات بين العراق والأردن
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وصل نائب رئيس الوزراء الأردني رجائي صالح المعشر، الاثنين، إلى بغداد لبحث عدة ملفات اقتصادية. فيما أكد وزير النفط العراقي سيتم خلال اللقاء إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم خاصة بمشاريع مختلفة.وقال مراسل “شبكة أخبار العراق”، إن “نائب رئيس الوزراء الأردني رجائي صالح المعشر وصل، اليوم، إلى بغداد، وكان في استقباله في المطار نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان”.وأعرب المعشر، عن سعادته “لزيارة العراق واللقاء بالمسؤولين الأشقاء لدعم وتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات”.من جانبه، أكد الغضبان، على “أهمية تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع  الأشقاء من خلال إبرام عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تهدف الى تنفيذ عدد من المشاريع التي تسهم في تنمية التعاون والتكامل الاقتصادي في مجال النفط والطاقة وغيرها، وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين في العراق والأردن”.وأشار إلى، أنه “سيجري مباحثات مع نظيره المعشر، لبحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك”.

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