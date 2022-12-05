الغمان..منظمة بدر:حزب pkk أصبح “إطاريا”ولدينا علاقات اجتماعية معه!!

الغمان..منظمة بدر:حزب pkk أصبح “إطاريا”ولدينا علاقات اجتماعية معه!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في منظمة بدر محمد البياتي، الاثنين، أن إخراج الأحزاب المعارضة لإيران وتركيا تحتاج الى خطة طويلة الامد.وقال البياتي في حديث صحفي، ان “وجود حزب العمال الكردستاني في العراق يمتد الى 38 سنة وكان ينحصر في مرتفعات جبال قنديل ومن هناك ينزلون صوب تركيا او تتم تحركاتهم ضمن نطاق جغرافي محدد لكن الاوضاع تغيرت وبات لهم امتدادات وعلاقات سياسية وعشائرية وتعاون مع بعض الأحزاب الكردية العراقية”. واضاف، ان ” اخراج حزب العمال الكردستاني وغيره من الأحزاب سواء أكانت معارضة لانقرة او طهران تحتاج الى خطة طويلة الأمد”، مؤكدا انه “يجب منع ان تتحول ارض العراق الى حلبة للصراعات او ايذاء دول الجوار”. واشار البياتي الى :اهمية الاستقرار في كل مناطق العراق وابعادها عن شبح الاشكاليات والصراعات التي تخلق ماسي إنسانية”.

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