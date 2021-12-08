الـ pkk:حزب بارزاني من يزود تركيا باحداثيات تواجد قوات الحشد الشعبي في سنجار
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم القيادي في حزب العمال الكردستاني كارا بايك، الأربعاء، الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني بتزويد الطيران التركي باحداثيات لاستهداف الحشد الايزيدي.وقال بايك في تصريح صحفي، إن “العمليات التي تشنها الطائرات التركية تأتي بعد معلومات من الحزب الديمقراطي لتسهيل مهمة الجيش التركي”.وأضاف أن “الديمقراطي يزود الجيش التركي بجميع المعلومات عن تحركات قادة الحشد الإيزيدي في سنجار، وهذا أمر مخزي ويجب معاقبته”.وقصفت الطائرات التركية يوم أمس سيارة كان يستقلها أحد قادة الحشد الإيزيدي في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.