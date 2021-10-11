الفائزين بالانتخابات في النجف

الفائزين بالانتخابات في النجف
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تنشر ” شبكة أخبار العراق” النتائج الأولية ( غير النهائية ) للانتخابات في محافظة النجف.وجاءت  كالاتي:
الدائرة الأولى:
1. حسن العذاري . الكتلة الصدرية مستشار مقتدى وصديقه المقرب
2. محمد عنوز . مستقل
3. هادي السلامي . مستقل
4. لقاء آل ياسين . الكتلة الصدرية
5. فاطمة العيساوي . امتداد
الكوفة- الدائرة الثانية:
1. محسن النفاخ. الكتلة الصدرية
2. عبد الهادي العباسي. مستقل
3. حيدر طارق. مستقل
4. هديل الرحيمي. الكتلة الصدرية
المناذرة – الدائرة الثالثة:
1. حميد الشبلاوي . امتداد
2. جواد عويز . دولة القانون
3. آلاء. الكتلة الصدرية.

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