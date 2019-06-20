الفايز:تخويل مشروط لعبد المهدي باختيار وزيري الدفاع والداخلية

الفايز:تخويل مشروط لعبد المهدي باختيار وزيري الدفاع والداخلية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تحالف البناء عامر الفايز, الخميس, عن اتفاق بين تحالفه وتحالف الاصلاح بتخويل رئيس الوزراء عادل المهدي باختيار وزيري الداخلية والدفاع وفق شروط محددة.وقال الفايز في تصريح  صحفي، إن “اتفاقا جرى بين تحالفي البناء والاصلاح افضى الى تخويل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي باختيار وزيري الداخلية والدفاع وفق شروط محددة”، مرجحا أن “تشهد جلسة السبت طرح اسمي المرشحين من قبل عبد المهدي”.واضاف ان “التحالفين اشترطا على عبد المهدي ان يكون المرشح ليس لديه اي مؤشرات من قبل المساءلة والعدالة ولايوجد لديه قيد جنائي”.وكان النائب عن تحالف سائرون رعد المكصوصي أكد في تصريح  صحفي، اليوم الخميس، ان البرلمان لن ينهي فصله التشريعي الثاني من دون اكمال الكابينة الوزارية، لافتاً الى ان التصويت على الكابينة سيكون خلال جلسات الاسبوع المقبل.

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