الفايز:سنمنح عبد المهدي “فرصة أخرى”!

الفايز:سنمنح عبد المهدي “فرصة أخرى”!
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن تحالف الفتح عامر الفايز, الخميس, أن معارضتنا باقالة الحكومة الحالية له اسباب تتعلق بمنح فرصة للحكومة لتصحيح مسارها, مبينة ان رؤيتنا هذه لاتعني باننا سنسكت عن محاسبة اخطاء الحكومة.وقال الفايز في تصريح  صحفي، إن “التلويح باقالة الحكومة في الوقت الحاضر سيزيد من المشاكل والازمات لكون تشكيل حكومة جديدة سيستغرق اشهر وربما يتعدى العام وهذا ما سيعقد الامر اكثر في تقديم الخدمات”.وأضاف، أن “سبب عدم سعينا لاقالة الحكومة هو منحها فرصة لتصحيح المسار وهذا ما يحدث في اكثر البلدان”.واشار الفايز إلى أن “محاسبة وزراء الحكومة امر رقابي مشروع  ويعتمد على اليات مهنية شرط ان لاتكون من باب الاستهداف السياسي”، مبينا أن “معارضتنا لفكرة اقالة الحكومة لايعني السكوت عن اخطائها”. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *