الفايز:مقار حزبية تمارس النصب والاحتيال على الموطنين في التعيين مقابل التصويت الانتخابي

الفايز:مقار حزبية تمارس النصب والاحتيال على الموطنين في التعيين مقابل التصويت الانتخابي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب، عامر فايز، السبت، عن وجود مقار حزبية تعمل على إيهام المواطنين بالتعيينات وتوفير فرص العمل لقاء انتخاب مرشحين محددين ضمن بعض الدوائر الانتخابية.وقال فايز في حديث صحفي، إن “هناك مقار حزبية تعمل على إيهام المواطنين بالدرجات الوظيفية والمشاريع وشمول بعضهم بشبكة الرعاية الاجتماعية، لقاء كسب أصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة“.وأضاف أن “تلك المقار مخالفة صريحة وواضحة لقانون الأحزاب، بالتالي على دائرة الأحزاب اتخاذ الإجراءات القانونية والأصولية في اغلاق تلك المقار”، لافتا إلى أن “اغلبها تنتشر في بغداد“.وبين أن “بعض تلك المقار ربما يستخدم للتغطية على نشاطات معادية للدولة والعملية السياسية بهدف الإضرار بالصالح العام، بالتالي يجب أن تكون هناك حملات إدارية وأمنية لغلق تلك المكاتب غير المجازة”.

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