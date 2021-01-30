الفايز:مكافحة الفساد من قبل الحكومة “كذبة كبرى”

الفايز:مكافحة الفساد من قبل الحكومة “كذبة كبرى”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- علّق عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، عامر الفايز، اليوم السبت، على وضع العراق بالمركز 160 عالمياً، في مؤشر الشفافية الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية.وقال الفايز في حديث صحفي، إن “وضع العراق في المركز 160 بين 180 دولة في مؤشر الشفافية، يدل على أن الإجراءات الحكومية في مكافحة الفساد في مؤسسات الدولة لا تزال ضعيفة”.وأضاف أن “المؤشر يعتمد على ما تتبعه الحكومة من إجراءات تجاه مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين”، لافتاً إلى أن “العملية تحتاج إلى إرادة سياسية وقوة حقيقية لفتح الملفات الكبيرة”.وأوضح الفايز، أن “المحاصصة والفساد نهشا جسد الدولة، بالتالي نحتاج إلى إجراءات حقيقية على أرض الواقع في مكافحة الفساد وليس كلام إعلامي فقط”.ويوم الخميس الماضي، أفاد تقرير لمنظمة الشفافية الدولية، عن مؤشر الفساد خلال العام الماضي، بأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال شديدة الفساد رغم تقدم ضئيل في السيطرة، فيما أشار إلى أن العراق في ذيل قائمة الشفافية العالمية.

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