الفتح:رئاسة الحكومة القادمة خارج حزب الدعوة

بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد عضو تحالف الفتح حسن شاكر عودة، الاحد، ان منصب رئاسة الوزراء بعيد عن حزب الدعوة خاصة انهم تسنموا هذا المنصب على مدى ثلاث دورات سابقة، مبيناً ان تحالف الفتح لم يرشح أي شخصية حالياً لشغل هذا المنصب.وقال عودة في تصريح صحفي له اليوم، ان “تحالف الفتح لم يصمم او يتخذ اي اجراء واضح بخصوص اي مرشح لرئاسة الوزراء، كما انه لم يطرح اي اسم لهذا المنصب، لان هناك مشروع الفضاء الوطني الذي يضم جميع القوائم الفائزة بالانتخابات”.واوضح ان “هناك اجتماع عقد قبل ايام لممثلين عن القوائم الفائزة، وهؤلاء يقومون بكتابة المشروع الخدمي لبناء الدولة العراقية على مدى اربعة اعوام قادمة، وهذا يتفق عليه من قبل جميع القوائم الفائزة، ومن ثم يطرح من يتصدى لرئاسة المشروع، ويتبنى هذا المشروع ويقدم افضل الخدمات للشعب”.واكد عودة، أن “منصب رئاسة الوزراء بعيد عن حزب الدعوة خاصة انه تسنم هذا المنصب على مدى ثلاث دورات سابقة وبالتالي فهذا يكفي لهم”.وكان النائب السابق حسن العلوي قد اكد امس في تصريح ان “ الصدر والاكراد يدعمون العامري لتولي منصب رئاسة الوزراء، ولا يرغبون بتولي شخصية من حزب الدعوة هذا المنصب.