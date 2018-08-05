الفتح:لن نسمح للصدر أن يشكل الكتلة الأكبر

بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في تحالف الفتح حنين القدو, الأحد, عن وجود تقارب كبير بين ائتلافي دولة القانون والنصر وتحالف الفتح لتشكيل التحالف الأكبر, مرجحا لجوء تحالف سائرون وتيار الحكمة للمعارضة النيابية.وقال القدو في تصريح صحفي له اليوم، إن تحالف القانون والفتح والنصر لن يسمحوا للصدر ان يشكل الكتلة الاكبر،واضاف، “المباحثات السياسية تسير بشكل خجول وبطيء بسب عدم حسم نتائج الانتخابات الا ان هناك تقارب واضح بين ائتلافي دولة القانون والنصر وتحالف الفتح لتشكيل التحالف الأكبر”. وأضاف ان “تحالف الفتح لم يعلن تحالفه بشكل رسمي مع ائتلاف سائرون وما جرى من لقاءات كانت تشاوريه لم ترتق الى مستوى التفاهم على تشكيل التحالف وهما الان منافسان من اجل تشكيل التحالف الأكبر”.ورجح القدو أن “لجوء تيار الحكمة وسائرون الى المعارضة في حال فشلهما بالانضمام الى التحالف الثلاثي”، مبينا ان “تحالف النصر بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي لم يشترط لغاية الان تسمية العبادي رئيسا للحكومة المقبلة”.